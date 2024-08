São Paulo vence Nacional-URU e avança para às quartas da Libertadores

Tricolor agora enfrenta o Botafogo na próxima fase da competição; Bobadilla e Calleri foram os autores dos gols da vitória

GUSTAVO MOTTA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri, do São Paulo, comemora após marcar gol na partida de volta entre São Paulo e Nacional, do Uruguai, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2024



Diante de um Morumbis lotado, com mais de 60 mil torcedores, o São Paulo venceu o Nacional por 2 a 0 e está nas quartas de final da Libertadores. Essa é a terceira vez que o time paulista elimina os uruguaios em fase mata a mata e pelo placar mesmo placar. O tricolor agora enfrenta o Botafogo na próxima fase da competição. O São Paulo controlou o primeiro tempo, enquanto o Nacional apostava em um forte marcação. O time uruguaio contava com ajuda do tricolor que nos minutos iniciais não conseguia ser ofensivo. Errava nas criações e dava chance para o Nacional jogar e tentar uma bola para complicar o jogo. Para o lugar de Ferreirinha, que se machucou no jogo contra o Palmeiras no final de semana e deve desfalcar a equipe por dois meses, Luis Zubeldía apostou em Wellington Rato. A primeira grande chance do tricolor veio aos 28 minutos, em uma jogada de Wellington pela esquerda. Ele achou Luciano na área e cruzou, mas o camisa 10 do São Paulo tentou pegar de primeira e a bola foi para fora.

O time paulista não demorou a incomodar mais uma vez. Aos 32 minutos, mais uma vez pela esquerda, Calleri passou para Damián Bobadilla, que conduziu a bola até o começo da área e chutou forte para o gol, sem chances para o goleiro Luis Mejía. Esse foi o segundo gol do paraguaio com a camisa tricolor. O gol deu um gás do São Paulo, que ficou mais ofensivo e levo perigo em outras duas boas oportunidades antes do fim do primeiro tempo. A primeira foi com Calleri, que driblou dois e chutou, mas parou em Mejía. Lucas chutou de fora da área e assustou o Nacional, mas ele também parou no goleiro. O jogo foi para o intervalo e houve uma pequena confusão na torcida do time uruguaio, que se intensificou logo no começo do segundo tempo quando, aos 3 minutos, após um cruzamento de Welligton Rato, Calleri cabeceou e fez o segundo do São Paulo.

A vantagem do tricolor irritou os torcedores do Nacional que ampliaram a confusão na arquibancada e começaram a jogar objetos do campo e quebrar os assentos do Morumbi. O que fez a partida ficar paralisada por seis minutos e os jogadores, tanto do São Paulo, como do Nacional, pedindo paz. Com o jogo retomado, o São Paulo seguiu controlando, enquanto os uruguaios não esboçavam reação. A melhor chance do Nacional foi com Herazo, que venceu Arboleda e, na frente do gol, ele jogou a bola por cima. O jogador ficou pedindo toque de Rafael, mas a arbitragem não marcou. No lance seguinte, Nico Lopes, da cobrança de falta, assustou o time do tricolor, mas Rafael conseguiu fazer a defesa. Diante de um São Paulo mais recuado apostando em um contra-ataque, o nacional começou a pressionar e buscar o gol.

Aos 39 minutos, Juan Izquierdo, jogador do Nacional, passa mal e cai sozinho no gramado e precisa de atendimento rápido. Ambulância chamada para prestar socorro. Com forme as novas regras, os times tiveram direito a mais uma substituição. Nacional já tinha feito as cinco trocas, mas pode completar o time e colocou Emiliano Velásquez. Devido ao atendimento, e o tempo que a partida ficou paralisado, o árbitro deu 15 minutos de acréscimos para o fim da partida. Nos minutos finais o Nacional manteve a pressão para cima do São Paulo em busca de um gol para incendiar o jogo e tentar levar a partida para os pênaltis, mas não deu certo e o jogo terminou com a vitória tricolor.