São Paulo vence o Ayacucho por 3 a 2 em estreia na Copa Sul-Americana

Arboleda, Miranda e Luciano (P) fizeram os gols do Tricolor Paulista no Peru; equipe lidera o Grupo D

Reprodução/ Twitter @Sudamericana Arboleda marcou o primeiro gol do São Paulo no jogo



Na primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu por 3 a 2 o Ayacucho, no Peru, pelo Grupo D. A partida teve um furacão de gols nos primeiros minutos. Logo aos 3, Robert Arboleda abriu o placar desviando cruzamento na área. Não demorou e aos 7 minutos, Barrios empatou. Aos 20, Techera virou para os peruanos, mas três minutos depois Miranda empatou, de cabeça, após cobrança de escanteio. No segundo tempo, ambas as equipes continuaram se lançando ao ataque, mas o jogo ficou mais lento. O São Paulo declarou duas vezes de pênalti, mas não há utilização do VAR na primeira fase do torneio e o juiz não sinalizou. Até que aos 40, a arbitragem marcou penalidade em lance com Juan. Luciano foi para a cobrança e converteu, decretando a vitória Tricolor. O resultado deixa o São Paulo na liderança da chave. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Everton na quinta-feira, dia 14, no Morumbi, às 19h15 (horário de Brasília).