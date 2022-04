São Paulo vence o Everton e mantém 100% na Copa Sul-Americana

Vitória deixa o Tricolor Paulista em primeiro no Grupo D, três pontos a frente do Ayacucho

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda comemorou o primeiro gol do São Paulo



O São Paulo venceu, na noite desta quinta-feira, 14, o Everton de Víña del Mar, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O jogo no Morumbi terminou 2F a 0 para o Tricolor Paulista, que assume a liderança isolada do Grupo D com seis pontos, à frente do Ayacucho. A partida não foi fácil, o São Paulo chegou apenas em lances de bola parada, até que aos 30 minutos, Reinaldo cobrou falta e Arboleda aproveitou a sobra da zaga para empurrar para as redes e abrir o placar. O Everton igualou o jogo e levou dificuldades para os donos da casa. Nos minutos finais, o São Paulo foi pra cima e conseguiu mais um gol em bola parada. Em batida de escanteio, Talles Costa finalizou da entrada da área e ampliou o marcador. Na próxima rodada, o Tricolor viaja para enfrentar o Jorge Wilstermann na quinta-feira, dia 28, às 19h15 (horário de Brasília).