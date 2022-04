São Paulo vence o Jorge Wilstermann por 3 a 1 e segue 100% na Sul-Americana

Igor Gomes, Reinaldo (pênalti) e Marquinhos marcaram os gols do Tricolor, que lidera o Grupo D

EFE/Jorge Abrego Tricolor tem 3 vitórias em 3 jogos na fase de grupos da Copa Sul-Americana



O São Paulo segue a boa campanha na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 28, a equipe de Rogério Ceni venceu o Jorge Wilstermann, fora de casa, por 3 a 1. O jogo não foi fácil para a equipe Tricolor, principalmente no primeiro tempo, mas sairam na frente aos 23 minutos com Igor Gomes após passe de Igor Vinícius. Aos 31, Osorio marcou de pênalti e empatou a partida. Dois minutos depois, Luciano chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Na volta do intervalo, Rigoni acertou a trave aos 11 minutos e aos 17, Reinaldo recolocou o São Paulo em vantagem em cobrança de pênalti. O Tricolor continuou em cima e aos 40, Marquinhos fez o terceiro. A vitória deixa o São Paulo em primeiro no Grupo D, com 9 pontos, cinco a frente do Everton. Lembrando que na Sul-Americana, apenas o primeiro de cada grupo avança de fase. Na próxima rodada, os dois se enfrentam no Uruguai, na quinta-feira, dia 5, às 19h15 (horário de Brasília).