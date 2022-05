São Paulo vence o Juventude por 2 a 0 e avança às oitavas da Copa do Brasil

Arboleda e Igor Vinícius marcaram os gols do Tricolor Paulista no jogo na Arena Barueri

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arboleda marcou o primeiro gol do jogo



O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar em 2 a 2 no jogo de ida, o Tricolor venceu o Juventude por 2 a 0, na Arena Barueri, na noite desta quinta-feira, 12. O primeiro tempo foi bem físico com faltas e divididas duras entre os jogadores. O São Paulo dominou o jogo e não foi difícil abrir o placar. Aos 27 minutos, Arboleda subiu mais do que os zagueiros do Juventude e cabeceou para as redes. No segundo tempo, aos 22 minutos, Igor Vinícius ampliou para o Tricolor depois de passe de Patrick e chute no cantinho esquerdo. Nos acréscimos, Ricardo Bueno acertou a trave de Jandrei. Os confrontos da próxima rodada serão definidos em sorteio da CBF. Enquanto isso, o São Paulo volta a entrar em campo no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá, no domingo. O Juventude enfrenta o Avaí, também no domingo.