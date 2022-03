São Paulo vence o Manaus por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

Tricolor teve pouca dificuldade no primeiro tempo, mas Eder e Diego Costa garantiram a classificação

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em boa fase na temporada, o São Paulo venceu o Manaus por 2 a 0, no Morumbi, nesta quarta-feira, 16, pela segunda rodada da Copa do Brasil e avança no torneio. O Tricolor encontrou certa resistência no início da partida, com um adversário muito fechado, mas aos 35 minutos, Eder desviou um chute forte de Rafinha e abriu o placar para dar tranquilidade à equipe. O segundo gol saiu aos 43 minutos, com Diego Costa. No segundo tempo, o Manaus se soltou um, mas pela falta de precisão não conseguiu balançar as redes. Os duelos da terceira fase serão definidos por sorteio. O São Paulo volta a campo no sábado, contra o Botafogo-SP pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O Tricolor já está classificado para as quartas de final. Enquanto isso, o Manaus tem o jogo de volta das quartas do Amazonense contra o Manauara. A ida terminou em 1 a 1.