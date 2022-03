São Paulo vence o Mirassol com facilidade e assegura 1ª posição do grupo no Paulista

Mesmo poupando vários jogadores considerados titulares, o Tricolor administrou o jogo desde o começo e venceu com gols de Reinaldo, Emiliano Rigoni e Toró

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Reinaldo comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Mirassol



O São Paulo não teve a menor dificuldade para ganhar do Mirassol por 3 a 0, na tarde deste domingo, 13, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Mesmo poupando vários jogadores considerados titulares, o Tricolor administrou o jogo desde o começo e venceu com gols de Reinaldo, Emiliano Rigoni e Toró. Com o resultado, o time de Rogério Ceni chegou aos 20 pontos, garantindo a primeira posição do Grupo B – segundo colocado, o São Bernardo tem 15 e não consegue alcançar mais o time da capital. Desta forma, os são-paulinos vão disputar as quartas de final em seu estádio, no Morumbi. O Mirassol, por sua vez, permanece com 17 pontos, no segundo lugar da chave C – o Leão da Alta Araraquarense ainda pode ser ultrapassado pelo Ituano na noite de hoje.

Ceni escalou seu time com alguns reservas, priorizando o jogo de quarta-feira, 16, contra o Manaus, no Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil. Apesar disso, o São Paulo mostrou iniciativa desde o começo do jogo, conseguindo boas triangulações pela esquerda com Reinaldo, Andrés Colorado e Marquinhos. Em uma delas, o lateral-esquerdo cruzou e viu o marcador Rodrigo Ferreira colocar a mão na bola dentro da área, aos 18 minutos. Na cobrança da penalidade, Reinaldo não desperdiçou e tirou o zero do marcador. Melhor no jogo, o Tricolor quase ampliou com Juan e Andrés – o colombiano teve duas chances claras. No retorno do vestiário, o domínio são-paulino persistiu, com a equipe da capital aumentando a vantagem com jogadores que ingressaram na partida no segundo tempo. Rigoni, que ainda não tinha marcado sob o comando do atual técnico, recebeu bela assistência de Reinaldo, deixando a sua marca aos 28. Sete minutos depois, Rodrigo Nestor recebeu de Nikão e entregou para Toró colocar ponto final no duelo.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 0 X 3 SÃO PAULO

MIRASSOL – Darley; Rodrigo Ferreira, Ednei, Lucão e Pará (Frank); Oyama (Daniel), Neto Moura e Camilo (Claudinho); Fabrício Daniel, Rafael Silva (Negueba) e Fabinho (Rafael Oller) Técnico: Ivan Baitello.

SÃO PAULO – Jandrei; Moreira, Miranda, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Andrés Colorado (Nestor) e Igor Gomes (Rigoni); Marquinhos (Patrick), Luciano (Nikão) e Juan (Toró). Técnico: Rogério Ceni

GOLS – Reinaldo (pênalti), aos 20 minutos do primeiro tempo. Rigoni, aos 28, e Toró aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Neto Moura e Lucão.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

RENDA – R$ 608.870,00.

PÚBLICO – 11.729 pagantes.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).