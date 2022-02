São Paulo vence o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista

Com o resultado, o time de Ceni ganha fôlego no torneio, enquanto que o time da baixada pode ver o Bragantino abrir uma grande vantagem

GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Comemoração do gol de Gabriel Sara, do São Paulo, marcado sobre a equipe do Santos durante partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista disputada no Estádio da Vila Belmiro, em Santos, na tarde deste domingo, 20 de fevereiro de 2022



O São Paulo, enfim, entregou ao seu torcedor uma atuação convincente. Com um bom futebol, de efetividade no ataque e segurança defensiva, o time de Rogério Ceni fez 3 a 0 em cima do Santos no clássico disputado na noite deste domingo, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com isso, deu paz ao seu treinador e afundou o rival da Vila Belmiro, que levou seis gols em dois jogos e sofreu o segundo revés consecutivo. Todos os setores do São Paulo funcionaram neste domingo. Até jogadores questionados, como Rodrigo Nestor, tiveram brilho. O meio-campista fechou o triunfo em Santos. Antes, Eder marcou após assistência de Nikão, que fez seu melhor jogo com a camisa tricolor, e Eduardo Bauermann fez contra em dividida com Gabriel Sara. O São Paulo dá paz a Rogério Ceni e ganha fôlego no Paulistão. Ainda sim, continua na vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, três a menos que o líder São Bernardo. No D, o Santos soma nove e pode ver o Bragantino abrir sete pontos de vantagem na dianteira da chave. O elenco santista vai treinar ainda mais pressionado durante a semana e a diretoria se apressa para encontrar um substituto para Fábio Carille.

*Com informações do Estadão Conteúdo