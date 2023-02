São Paulo vence o São Bento por 3 a 0 e se classifica para o mata-mata

Galoppo marcou em Sorocaba o seu sétimo gol no Estadual; com a vaga garantida nas quartas, Tricolor quer tirar do Palmeiras a liderança geral

Rubens Chiri/Saopaulofc.net O argentino Galoppo comemora seu sétimo gol no Campeonato Paulista



O meia argentino Giuliano Galoppo vai, aos poucos, ganhando a confiança do exigente treinador são-paulino Rogério Ceni. Nesta terça-feira, 21, o xodó da torcida tricolor abriu o caminho da vitória do São Paulo sobre o São Bento por 3 a 0, em Sorocaba, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O lance saiu após cobrança de escanteio. Após desvio no primeiro pau, Galoppo se antecipou, esticou o pé e bateu no alto. A bola ainda tocou no travessão antes de morrer na rede do goleiro Zé Carlos. O argentino agora tem sete bolas na rede e lidera a tabela de artilheiros do Paulistão. Pedrinho, aos 38 minutos do segundo tempo, e Calleri, nos acréscimos, ampliaram. O triunfo no estádio Walter Ribeiro classificou a equipe do Morumbi para as quartas de final.

Ainda na briga pela primeira posição geral, o Tricolor entrou em campo com seu time titular. Galoppo fez parte de um quarteto ofensivo também composto por Wellington Rato, Luciano e Calleri. O técnico Paulo Roberto Santos, um especialista em retrancas, conseguia neutralizar a comissão de frente tricolor, mas a bola parada de Rato voltou a funcionar. O meia cobrou com veneno, Luciano conseguiu a casquinha e o argentino conferiu. Depois de abrir o placar, o São Paulo controlou o jogo e chegou a mais dois gols no fim, com Pedrinho e Calleri, ambos de cabeça. O do centroavante foi anulado em campo por impedimento, mas dois minutos depois o VAR fez a correção. Com 20 pontos, o Tricolor se preocupa mais com o Palmeiras, o líder geral, do que com o Água Santa, vice-líder do seu grupo (o B). A equipe dirigida por Rogério Ceni tem um ponto a menos do que o Verdão, mas um jogo a mais. Já a diferença para o clube de Diadema é de três pontos.