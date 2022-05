São Paulo vende Tiago Volpi e Marquinhos; veja detalhes

O goleiro retornará ao futebol mexicano para vestir as cores do Toluca, enquanto o atacante foi negociado com o Arsenal, da Inglaterra

Foto: ALE VIANNA/ALTAPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Tiago Volpi defendendo o São Paulo em partida da Libertadores



A diretoria do São Paulo acertou a venda de dois jogadores de seu elenco na tarde desta sexta-feira, 13. Tratam-se do goleiro Tiago Volpi e do atacante Marquinhos. O arqueiro, atualmente com o status de reserva no time de Rogério Ceni, retornará ao futebol mexicano para vestir as cores do Toluca. Já o ponta de 19 anos, oriundo das categorias de base do Tricolor, será o novo reforço do Arsenal, da Inglaterra. Negociados, ambos não vestem mais as cores são-paulinas e se despedirão dos companheiros de Morumbi nas próximas horas.

Contratado junto ao Querétaro (México) em 2019, Tiago Volpi teve um início promissor no São Paulo e chegou a ser importante na conquista do Paulistão de 2021, quando o clube saiu de uma fila de quase nove temporadas sem título. O jogador de 31 anos, no entanto, perdeu espaço nesta temporada, quando a diretoria são-paulina fechou a contratação de Jandrei, que assumiu a posição. Depois de custar cerca de R$ 21 milhões aos cofres do Tricolor, o arqueiro será negociado com o Toluca por 1,5 milhão de dólares (na cotação atual, R$ 8,6 milhões), conforme apurou o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan. Ao todo, ele defendeu o time em 193 partidas.

Marquinhos, por sua vez, é cria da base do São Paulo e está sendo negociado com o Arsenal por apenas 3.5 milhões de euros (R$ 18,4 milhões). Mesmo tendo vínculo com o Tricolor até 2024, o atacante sairá do clube por um valor baixo devido a uma brecha de seu contrato, firmado em 2019, quando tinha apenas 16 anos – de acordo com a Fifa, o primeiro acordo de um atleta profissional pode ter duração de no máximo três anos. Assim, para não perder a promessa “de graça” em julho, quando completam-se três anos da assinatura inicial, a diretoria são-paulina decidiu aceitar a modesta oferta dos ingleses. Ao todo, o atleta fez 41 jogos com a equipe principal, contribuindo com 4 gols.