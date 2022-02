São Paulo vira contra a Ponte Preta no fim e chega ao segundo lugar do grupo

Depois de começo ruim no Paulistão, equipe de Rogério Ceni reage no torneio e chega a posição de classificação

São Paulo vira sobre a Ponte Preta no fim



Foi com emoção: o São Paulo conseguiu a segunda vitória consecutiva nos acréscimos neste domingo, 13, ao virar sobre a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em partida válida pela sexta rodada do Paulistão 2022. A equipe de Campinas abriu o placar no primeiro tempo em cobrança de pênalti cometido pelo goleiro Jandrei em Pedro Júnior; Lucca foi para a marca da cal e acertou. Na etapa final, o São Paulo arriscou muitos cruzamentos, a maior parte infrutíferos, e tentou em chutes de longe, que levaram poucos riscos. Somente aos 41 minutos a equipe tricolor acertou um cruzamento, quando Marquinhos levantou e Gabriel Sara cabeceou para empatar. A partida parecia se encaminhar para uma igualdade quando Moisés Ribeiro deu um presente ao errar passe para o meio da área – Calleri chegou e encheu o pé para virar. O São Paulo chegou a sete pontos no grupo B e ultrapassou a Ferroviária nos critérios de desempate; o líder da chave é o São Bernardo, com oito pontos. A Ponte Preta é a terceira colocada do grupo D, atrás do Bragantino, que tem dez pontos, e do Santos, com nove.