Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > São Paulo x Atlético-MG: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

São Paulo x Atlético-MG: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 24/08/2025 19h30 - Atualizado em 24/08/2025 19h31
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan São Paulo x Atlético-MG Duelo entre Tricolor e Galo no Morumbi terá transmissão da Jovem Pan

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (24), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis e Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >