São Paulo x Atlético-MG: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
Arte/Jovem PanDuelo entre Tricolor e Galo no Morumbi terá transmissão da Jovem Pan
São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (24), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis e Daniel Lian no YouTube.
Confira a transmissão aqui
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.