São Paulo x Atlético Nacional (COL): confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan Depois do 0x0, a definição fica para o Murumbi



São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam nesta terça-feia (19), em jogo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui