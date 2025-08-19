Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > São Paulo x Atlético Nacional (COL): confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

São Paulo x Atlético Nacional (COL): confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 19h01
Arte/Jovem Pan São Paulo x Atlético Nacional Depois do 0x0, a definição fica para o Murumbi

São Paulo e Atlético Nacional se enfrentam nesta terça-feia (19), em jogo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Confira a transmissão aqui

