São Paulo x Botafogo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

  • 14/09/2025 17h00
Arte/Jovem Pan São Paulo x Botafogo São Paulo e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo (14), às 17h30, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 17h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon e Pedro Marques no YouTube.

