São Paulo 0 x 1 Independiente del Valle: acompanhe minuto a minuto da final da Sul-Americana

Times se enfrentam neste sábado, 1º de outubro, pelo segundo título do torneio intercontinental

Reprodução/ Twitter @Sudamerica Final da Copa Sul-Americana acontece neste sábado, dia 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina



FIM DO PRIMEIRO TEMPO! São Paulo 0 x 1 Independiente del Valle

Tricolor começou melhor, mas o Del Valle foi se soltando e aos 12 minutos balançou as redes com Díaz, artilheiro da competição. Do meio para o fim, os brasileiros retomaram o controle do jogo, mas perderam chances e estiveram muitas vezes em impedimento.

47′ Luciano cabeceia fraquinho depois de cruzamento e goleiro fica com a bola

45′ CARTÃO AMARELO para Reinaldo por falta em Díaz

45′ +3 arbitragem define acréscimos e o jogo se encaminha para o fim do primeiro tempo

42′ CARTÃO AMARELO para Carabajal por atrasar reposição de bola

41′ ESCANTEIO! São Paulo bate mais um escanteio, mas goleiro fica com a bola

38′ Pênalti? Patrick cai na área, mas arbitragem marcou impedimento no início da jogada

35′ No perde e ganha, jogo fica concentrado no meio de campo

30′ Luciano sobe junto com o goleiro e a arbitragem marca falta

28′ PERDEEEEU! Calleri dribla o goleiro e chuta pra fora

25′ De novo pela esquerda, Calleri joga com Patrick, mas o goleiro chega e fica com a bola

23′ ESCANTEIO! São Paulo faz boa jogada pela esquerda, e a zaga põe pra escanteio; jogada deu errado e Del Valle fica com a bola

20′ ESCANTEIO! São Paulo bate escanteio, mas a zaga equatoriana afasta

18′ PERDEEU! Na cara do goleiro, Calleri bate fraquinho e o goleiro fecha o ângulo. Lance foi impedido

18′ NA TRAVE! Sornoza solta uma bomba, Felipe Alves dá um tapinha e a bola bate na trave; no rebote o chute foi pra fora

16′ DEEEEFESA. Luciano ajeita, Calleri chuta e o goleiro encaixa

15′ Del Valle continua em cima e Sornoza bate falta por cima do gol

12′ GOOOOOOOOOOOL DO DEL VALLE. Lautaro Díaz chuta cruzado pela direita e abre o placar em Córdoba

11′ DEEEFESA. Felipe Alves defende com o pé chute de Díaz

9′ IMPEDIMENTO! Ataque dos equatorianos pela direita é anulado

8′ Mais uma chegada do Del Valle; Léo afasta

5′ São Paulo começa bem e com melhores chances

4′ ESCANTEIO! Patrick chega chutando e é travado. Escanteio para o Tricolor; time recua

3′ Del Valle chega com perigo, mas a arbitragem marcou impedimento

2′ São Paulo tenta se lançar ao ataque, mas a defesa equatoriana afasta

APITA O ÁRBITRO! Bola rolando para a decisão da Copa Sul-Americana 2022.

VAI COMEÇAR! Times perfilados em campo e hinos dos países no alto-falante.

ESCALAÇÕES

São Paulo – Felipe Alves; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Jonathan Calleri.

Independiente Del Valle – Ramírez; Carabajal, Schunke, Segovia e Fernández; Pellerano, Angulo e Faravelli; Chávez, Días e Sornoza.

PRÉ-JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da final da Copa Sul-Americana! São Paulo e Independiente del Valle medem forças no estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, neste sábado, 1º. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília).