São Paulo x Manaus: Ceni deve colocar força máxima em jogo da Copa do Brasil

O Tricolor encara o time de Amazonas na noite desta quarta-feira, 16, em busca da vaga na terceira fase

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nikão durante partida entre São Paulo e Campinense



Rogério Ceni não deverá poupar seus principais jogadores no duelo entre São Paulo e Manaus, marcado para começar às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 16, no Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em busca de manter viva a chance do título inédito, o treinador colocará o que tem de melhor no confronto, que vale classificação para a terceira fase – em caso de empate, a classificação será definida nas penalidades. Sem poder contar com os lesionados Igor Vinicius, Gabriel, Gabriel Sara e Tiago Volpi, o técnico deverá escalar o Tricolor com: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes; Nikão, Eder e Calleri.