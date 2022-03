São Paulo x Palmeiras: Rogério Ceni terá retornos importantes no Choque-Rei; confira 

Líder do Grupo B com 17 pontos somados, o Tricolor pode se classificar para as quartas de final com duas rodadas de antecedência, caso vença o Verdão, no Morumbi

Em busca de sua quinta vitória em clássicos desde que retornou ao São Paulo, o técnico Rogério Ceni terá retornos importantes para a partida diante do Palmeiras, marcada para a próxima quinta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Além de Patrick, Luan e Alisson, que estão voltando de lesão, o treinador também terá à disposição o meia-atacante Nikão. Recuperado da Covid-19, o reforço do Tricolor cumpriu os dez dias de isolamento estabelecidos pelo Governo de São Paulo e treinou com o restante do grupo nas atividades desta terça-feira, 8. Assim, a expectativa é que o “Mito” mexa na escalação usada para vencer o Corinthians, no último sábado.

Líder do Grupo B com 17 pontos somados, o São Paulo pode se classificar para as quartas de final com duas rodadas de antecedência, caso vença o Palmeiras, em sua casa. As únicas baixas do elenco para esta partida são o goleiro Jandrei, que também foi infectado pelo novo coronavírus e está cumprindo o protocolo, além do lateral-direito Igor Vinícius e do zagueiro Walce, ambos entregues ao departamento médico do clube. Já o Palmeiras, por sua vez, vai para o Choque-Rei sem o trio Patrick de Paula, Gabriel Menino e Luan, todos em fase de recuperação de lesões. Uma formação palmeirense provável para a disputa do clássico poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.