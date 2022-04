Sem espaço no São Paulo e fora dos últimos três jogos, Luan se manifesta nas redes sociais; confira

O jogador não foi relacionado pelo técnico nas últimas três partidas do Tricolor – derrota para o Flamengo, além dos empates com Juventude e RB Bragantino

Rubens Chiri / saopaulofc.net Luan durante partida do São Paulo no Morumbi



Luan, meio-campista do São Paulo, utilizou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 25, para postar um vídeo em que aparece treinando com um personal trainer. Na legenda da publicação, feita no Instagram e no Twitter, o volante afirmou que não está pensando em “desistir”, deixando claro que segue trabalhando para recuperar seu status de titular no time treinado por Rogério Ceni. “Se eu desistir agora, então eu estou completamente errado…”, escreveu o jogador, que não foi relacionado pelo técnico nas últimas três partidas do Tricolor – derrota para o Flamengo, além dos empates com Juventude e RB Bragantino.

Luan sofreu uma avulsão tendínea no músculo da coxa durante um treinamento, na reta final do Campeonato Brasileiro 2021, ainda antes de Rogério Ceni substituir o argentino Hernán Crespo. Recuperado, o meio-campista voltou a vestir as cores do São Paulo após cinco meses, na vitória contra o Manaus, pela Copa do Brasil, em março, quando entrou no decorrer da partida. Depois, o volante fez duas partidas como titular, sendo ambas pela Copa Sul-Americana. Em entrevistas coletivas, no entanto, Ceni vem deixando claro que o jovem perdeu espaço por causa de seu condicionamento físico.

Assim, tentando retomar o condicionamento físico, Luan tenta se preparar a tempo para ser relacionado para o duelo contra o Jorge Wilstermann, marcado para esta quinta-feira, 28, a partir das 19h15 (de Brasília), em Cochabamba, na Bolívia. Com seis pontos conquistados e 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, o São Paulo tenta manter a liderança do Grupo D, que também tem o Ayacucho (Peru) com três pontos, além dos bolivianos e o Everton (Chile) com um ponto cada. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada chave avançam para as oitavas de final.