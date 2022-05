Sul-Americana: Rogério Ceni tem quatro desfalques para a partida entre São Paulo e Ayacucho

Já classificado para as oitavas de final, o Tricolor deve ir a campo com um time repleto de reservas

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni durante vitória do São Paulo na Copa Sul-Americana



Rogério Ceni, treinador do São Paulo, encerrou a preparação para o duelo diante do Ayacucho (Peru), marcado para esta quarta-feira, 25, no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana – a bola rola a partir das 19h15 (de Brasília). Além de não poder contar com os machucados Gabriel Sara, Andres Colorado e Nikão, o treinador teve mais uma baixa de última hora. Trata-se do jovem lateral-direito Moreira, que testou positivo para Covid-19 e foi afastado para cumprir o protocolo estabelecido pelo clube. Já classificado para as oitavas de final, o Tricolor deve ir a campo com uma escalação repleta de reservas. No próximo sábado, 28, o time volta a disputar o Campeonato Brasileiro – a equipe são-paulina encara o Ceará, no Morumbi, pela oitava rodada.