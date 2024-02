Thiago Carpini conquista primeiro título da carreira em jogo de revanche contra Abel Ferreira

Com o resultado, confronto direto entre os treinadores fica igualado, com três vitórias para cada lado; pela Supercopa, o São Paulo derrotou o Palmeiras nos pênaltis e conquistou a taça

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Thiago Carpini técnico do São Paulo durante partida contra o Palmeiras no estádio Mineirão pelo campeonato Supercopa 2024



Com a vitória do São Paulo neste domingo, 4, e a conquista da Supercopa, título inédito do time paulista, o técnico Thiago Carpini, que assumiu o comando da equipe em janeiro, conquistou o primeiro título da carreira. A partida deste domingo pode se dizer que foi uma revanche do Paulistão do ano passado, quando Abel Ferreira e Carpini disputavam o final do campeonato. Na ocasião, o atual treinador tricolor comandava o Água Santa, equipe que eliminou o São Paulo para competição nas quartas de finais. Pelo Campeonato Brasileiro série B, ele conseguiu fazer o Juventude ficar com o vice-campeonato e regressar a elite da competição. A conquista também igual às disputas entre Abel e Carpini.

Até o começo da partida, o português tinha vantagem de um jogo, tendo vencido três em cinco disputa. Mas, com o resultado deste domingo, ficou tudo igual, três vitórias para cada lado, tendo Carpini vencido três times diferentes. Essa conquista tricolor da ainda mais força para o trabalho do técnico que chegou recentemente à equipe. No meio da semana, ele já tinha garantido outro feito inédito, a vitória do São Paulo sobre o Corinthians na Neo Química Arena, algo que nunca tinha acontece antes. No jogo, o São Paulo derrotou o Palmeiras nos pênaltis, e conquistou a Supercopa, um título que ainda não tinha conseguido ganhar.