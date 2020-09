Torcedores do São Paulo protestam no aeroporto: ‘time sem vergonha’

Equipe embarcou para Porto Alegre para confronto contra o Internacional, neste sábado

Reprodução/Redes Sociais Grupo de cerca de 20 torcedores foi ao Aeroporto de Viracopos protestar



Um grupo de torcedores do São Paulo foi ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, protestar no embarque da delegação para Porto Alegre, onde a equipe enfrenta o Internacional neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobraram gritos contra os jogadores, ao técnico Fernando Diniz e ao diretor executivo de futebol, Raí.

O meia Daniel Alves, recuperado de uma fratura no antebraço direito, foi um dos alvos dos cerca de 20 torcedores. “O Daniel, vai se f*****, o meu São Paulo não precisa de você”, cantaram. O jogador se envolveu em polêmica nas redes sociais ao postar vídeo tocando instrumento de percussão no último domingo. O time foi chamado de “sem vergonha”, e os manifestantes pediram “muito respeito com a camisa do tricolor”. Além do protesto, houve manifestação no Morumbi, onde faixas pedindo a saída de Diniz; Lugano, diretor de relações institucionais; Raí e Alexandre Pássaro, gerente de futebol; foram penduradas em frente ao portão do estádio.

Time do São Paulo embarcando em Viracopos sob protestos. pic.twitter.com/ni1AUcOWmx — 🇾🇪 Emerson SPFC 🇾🇪 (@spfceterno) September 25, 2020

O clima no São Paulo está conturbado desde a retomada do futebol após a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus. Depois de uma eliminação vexatória no Paulistão, o time depende de uma combinação de resultados para avançar na Libertadores. No Brasileirão, o time está em terceiro lugar, com 18 pontos em dez partidas. O São Paulo tem pela frente uma sequência decisiva. Neste sábado, enfrenta o vice-líder Inter. A diferença entre os times é de apenas dois pontos. Na quarta-feira, o Tricolor vai à Argentina visitar o River Plate – se perder, estará eliminada da Libertadores.

*Com Estadão Conteúdo