Treinador do Binacional ‘destrincha’ SPFC e chama atenção para Dani Alves e Pato

Reprodução/Binacional Flabio Torres é treinador do Binacional, adversário do São Paulo na Libertadores 2020



Flabio Torres, treinador do Binacional, demonstrou ter conhecimento a respeito do São Paulo, adversário do time peruano desta quinta-feira (5), em partida que acontecerá no estádio Guillermo Briceño, em Juliaca, pela Libertadores. Em entrevista coletiva, o colombiano falou sobre como o Tricolor paulista atua e chamou atenção para diversas peças do rival.

“Taticamente temos estudado que é uma equipe que se coloca no campo às vezes com um 4-2-3-1, às vezes se coloca em um 4-3-3. É uma equipe tecnicamente bem organizada, de futebol rápido, de toque de bola, não é muito profunda, vertical, mas que todos tem uma ótima saída”, analisou Torres.

“Seu lateral-esquerdo (Reinaldo) e seu lateral-direito (Igor Vinicius) fazem esse jogo. Tem laterais com muita saída, dois zagueiros fortes e de área, o Arboleda, equatoriano. Fizemos uma análise muito geral deles e estamos analisando todas as suas fortalezas”, completou.

O comandante do Binacional também destacou os são-paulinos com mais rodagem internacional, como Daniel Alves e Alexandre Pato, jogadores que estão entre os prováveis titulares do time de Fernando Diniz.

“Sabemos de suas referências, sabemos da importância de Daniel Alves como seu capitão, sabemos de Pato… São jogadores muito experientes, representativos. Além deles tem mais jogadores com experiência e jovens também do futebol brasileiro com muita capacidade”, comentou.

Flabio Torres foi apresentando como técnico do Binacional na última sexta-feira (28). Na sua estreia, a equipe acabou ficando no empate em 1 a 1 com o Carlos Stein, fora de casa, em jogo realizado pelo Campeonato Peruano.

No Grupo D da Libertadores, Binacional e São Paulo também enfrentarão River Plate e LDU. Ontem, os equatorianos bateram os argentinos por 3 a 0, em Quito.