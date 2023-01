São Paulo x Corinthians: os tabus que marcaram a história do Majestoso

Equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Morumbi, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Último confronto entre São Paulo e Corinthians foi pelo Brasileirão de 2022



São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Morumbi, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Como em todos os clássicos, o Majestoso deste domingo vale muito mais que os três pontos na competição. O Tricolor entra em campo para defender uma invencibilidade de 11 jogos no Morumbi contra o rival: são 7 vitórias e 4 empates no período, contando jogos pelo Estadual e pelo Brasileiro. A última vitória do Timão na casa do rival foi pelo primeiro jogo da semifinal de 2017. Jô e Rodriguinho marcaram os gols vitória alvinegra por 2 a 0 e encaminharam a vaga para a final da competição, que o Timão viria a conquistar. Além disso, o São Paulo não sabe o que é perder para o Corinthians desde 2020. Otero marcou o gol da vitória da equipe do Parque São Jorge na Neo Química Arena, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. De lá para cá foram seis jogos, com três vitórias são paulinas e outros três empates. O clássico Majestoso registrou grandes tabus ao longo de sua história. Confira abaixo as invencibilidades que apimentaram ainda mais a rivalidade entre os dois times da capital paulista:

Invencibilidades do Corinthians

– 12 jogos (1976 a 1979): Entre 1976 e 1979, o Timão engatou uma sequência de 12 jogos sem perder para o São Paulo. No período, foram oito vitórias alvinegras e quatro empates. A série negativa do Tricolor começou no dia 8 de agosto de 1976. Ivã marcou o gol da vitória do Corinthians em partida válida pelo Paulistão daquele ano. Os são paulinos voltaram a comemorar uma vitória sobre o rival três anos depois. No dia 13 de julho de 1980, Serginho Chulapa marcou o único gol da partida e decretou a vitória são paulina.

– 11 jogos (2007-2011): Outro tabu que não sai da cabeça do torcedor corintiano se iniciou no pior ano da história do Corinthians: 2007. Curiosamente, a invencibilidade começou quando o São Paulo defendia um tabu contra o Timão (veja abaixo). Naquele ano, o São Paulo não deu chances para o Corinthians no Paulistão: vitória por 3 a 1. No primeiro turno do Brasileirão de 2007, um empate: 1 a 1. Dagoberto fez para a equipe comandada por Muricy Ramalho. Zelão, no fim do jogo, empatou para o Timão, comandado por Carpegiani. O Tricolor aumentou a invencibilidade, mas ali mesmo se iniciava outro tabu, desta vez favorável ao Alvinegro. Isto porque no segundo turno, Betão marcou a vitória do Corinthians por 1 a 0. O resultado era pouco provável, afinal o São Paulo era considerado a melhor equipe do futebol brasileiro na época e foi campeão brasileiro naquele ano, enquanto o Corinthians lutava contra o rebaixamento. A histórica vitória no Morumbi, porém, não ajudou o Timão a evitar a queda para a Série B. O fim do tabu veio em grande estilo: no dia 27 de março de 2011, os tricolores celebraram a vitória da equipe por 2 a 1, na Arena Barueri, em partida que ficou marcada pelo centésimo gol da carreira de Rogério Ceni.

– 16 jogos – Neo Química Arena (2014 – atualmente): A Neo Química Arena foi inaugurada em 2014 e foi palco 16 majestosos. Até hoje, o São Paulo nunca venceu o Timão na casa do adversário. No período, foram 10 vitórias do Corinthians e seis empates. Foi em Itaquera que o Corinthians aplicou sua maior goleada sobre o Tricolor: 6 a 1, pelo Brasileirão de 2015. A invencibilidade começou com um vitória por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro de 2014. O último confronto em Itaquera entres as equipes foi no Brasileiro do ano passado, que terminou empatado em 1 a 1.

– 9 confrontos eliminatórios (2002 a 2022): Em 2000, o Corinthians se despediu do Paulista após ser eliminado pelo São Paulo. Mas o futuro reservava boas lembranças para os corintianos no Majestoso. Depois disso, os times enfrentaram em nove partidas eliminatórias oficiais. Todos os duelos foram vencidos pela equipe do Parque São Jorge: o Corinthians venceu as finais do Paulista de 2003 e 2019 e do Rio São Paulo de 2002, além de eliminar o rivais nas semifinais dos estaduais de 2009, 2013, 2017 e 2018. Houve também a vitória na semifinal da Copa do Brasil de 2002 e o título da Recopa Sul-Americana de 2013. Os são paulinos voltaram a ver o time triunfar em um mata-mata sobre o rival no ano passado, pela semifinal do Paulista: vitória por 2 a 1.

Invencibilidades do São Paulo

– 13 jogos: (2003-2007): Além do tabu atual, o torcedor são paulino tem outras boas lembranças do clássico, já que a maior invencibilidade do duelo pertence ao São Paulo. O Tricolor emplacou uma sequência de 13 jogos sem perder para o Corinthians, entre 2003 e 2007. O tabu começou pelo primeiro turno do Brasileiro daquele: vitória no Morumbi por 2 a 1, de virada. Anderson fez para o Coringão, mas Fábio Simplício e Jean viraram para o rival. Em 2005, um outro jogo entrou para a história do Majestoso: a goleada do Tricolor por 5 a 1, em pleno Pacaembu. Após o apito final, Daniel Passarela foi demitido do comando técnico do rival.

– 8 jogos – (1991 – 1993): A década de 90 é recheada de boas lembranças para os torcedores dos times. Em 1990, aconteceu o maior confronto entre os rivais paulistas: a final o Brasileirão daquele ano. O Timão venceu os dois jogos da final por 1 a 0 e conquistou seu primeiro título nacional de sua história. Mas os anos seguintes reservam boas surpresas para os são paulinos. No ano seguinte, os dois times se enfrentaram na final do Paulistão. Foi quando brilhou a estrela de Raí, que marcou os três gols do Tricolor na vitória por 3 a 0, no Morumbi. Foi o início de um pesadelo para os corintianos. Foram oito jogos sem saber o que era uma vitória sobre o rival. No período, foram seis vitórias da fortíssima equipe comandada por Telê Santana e apenas dois empates. Detalhe: sem levar um gol sequer do rival. Além do Estadual de 1991, o Tricolor abocanhou o Brasileirão da mesma temporada, o Paulista de 1992 e os históricos títulos da Libertadores e do Mundial de 1992 e 1993.

Retrospecto

O Majestoso tem 93 anos de história. Foram 354 partidas disputadas e os números mostram uma boa vantagem do Corinthians. São 131 triunfos corintianos, 114 empates e 109 vitórias são paulinas. O primeiro jogo da história do clássico foi no dia 25 de maior de 1930 e o Timão levou a melhor ao vencer por 2 a 1. O jogo foi disputado no Parque São Jorge e foi válido pelo Paulista daquele ano.