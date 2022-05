SBT transmitirá a Copa Sul-Americana até 2026; Libertadores volta para a Globo após três anos

Novos direitos de transmissão foram divulgados pela Conmebol nesta quinta-feira, 12

Reprodução As duas principais competições da América do Sul tem casa nova



O SBT anunciou nesta quinta-feira, 12, que conseguiu vencer a disputa pelos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana e passará o torneio em televisão aberta de 2023 até 2026. Em comunicado, a emissora disse que o campeonato será “mais atrativo, tanto para os clubes que disputam quanto para os patrocinadores e fãs do esporte”. O SBT encerrará as suas transmissões da Copa Libertadores neste ano e a competição mais valiosa da América do Sul volta para a TV Globo, no mesmo período de 2023 a 2026, e também terá as transmissões da ESPN Brasil e Paramount em streaming e televisão fechada. A abertura das licitações da Conmebol acontece em março e teve a resposta nesta quinta.