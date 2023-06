Segurança branco aponta banana para assessor de Vini Jr antes de partida entre Brasil e Guiné

Homem teria dito ‘mão pra cima, essa aqui é minha pistola’ enquanto segurava a fruta e apontava para o jovem negro na entrada do Estádio El Prat, na Espanha

JOSE JORDAN / AFP Episódios de racismo no futebol tem se tornado cada vez mais frequentes na Espanha



Em mais um episódio de racismo no futebol, um segurança que trabalhava no jogo entre Brasil e Guiné, na Espanha, apontou uma banana para um dos assessores do jogador Vinicius Junior. Felipe Silveira, que é negro, foi abordado durante uma revista de segurança enquanto entrava no Estádio El Prat, neste sábado, 17. A informação foi divulgada pela equipe do Globo Esporte. Silveira estava acompanhado do futebolista e mais três assessores do atleta, todos brancos. Toda equipe entrou com tranquilidade no estádio, mas Silveira foi parado pelo segurança, que tirou uma banana do bolso, apontado para ele e dito: “mão pra cima, essa aqui é minha pistola”. Revoltado, Silveira começou a discutir com o segurança, enquanto os demais companheiros filmaram a situação. Os brasileiros impediram que o homem fosse retirado do local até que policiais chegassem. Todos foram levados para prestar depoimento. A equipe de Vini Jr solicitou as imagens da câmara de segurança do local que mostram o ocorrido.