Seleção brasileira de futebol feminina surpreende com traje no desembarque na Austrália

As roupas foram elaboradas especialmente para a ocasião, e as jogadoras participaram de todo o processo de escolha

Divulgação Jogadoras da Seleção Brasileira de futebol desembarcam com traje oficial exclusivo para a ocasião



Ao desembarcar na cidade de Brisbane, Austrália, nesta terça-feira, 4, a seleção brasileira de futebol feminino chamou atenção pelo traje que vestia. Trata-se de uma roupa em alfaiataria composta por blazer, calça de barra encurtada, camiseta de tricô off-white e lenço de seda, que foi elaborada especialmente para a ocasião. “Por acreditar no impacto positivo que a moda pode causar, fomos motivados pelo desejo de empoderar as nossas mulheres da seleção. O traje foi criado com o intuito de fazer as atletas se sentirem pertencentes, confortáveis e potentes, reverenciando a força que representam e a potência inspiradora que são para muitas outras mulheres e meninas”, afirma Flavia Gama, Gerente de Branding da Animale, marca que produziu as peças. As jogadoras participaram de todo o processo de criação, dando feedbacks a cada sugestão feita pela marca, como: a escolha do shape, cor, e detalhes como a manga da blusa que foi levado em consideração. Elas optaram , por exemplo, pelo tom de azul próximo ao lilás, que traz frescor, leveza e feminilidade ao conjunto. As peças ainda foram individualmente ajustadas para cada uma delas, tanto jogadoras quanto comissão, a fim da modelagem ficar impecável.