Seleção brasileira goleia o Chile em último jogo em casa antes da Copa do Mundo

Brasil fez 4 a 0, no Maracanã lotado, em último jogo de Tite a frente da equipe em solo brasileiro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar abriu o placar no Maracanã na vitória por 4 a 0 contra o Chile



Na 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira recebeu o Chile, no Maracanã, e venceu por 4 a 0. Essa foi a última partida da equipe canarinho em solo brasileiro antes de disputar o Mundial, em novembro, no Catar. O jogo também marcou a despedida de Tite da torcida, já que ele deixará o comando da seleção pós-Copa. O início de jogo foi complicado, com o Brasil tendo dificuldades. Somente aos 44 minutos, Neymar abriu o placar de pênalti. Nos acréscimos, Vinícius Junior bateu na saída do goleiro Bravo e ampliou. No segundo tempo, Paquetá quase marcou o terceiro, mas a zaga tirou em cima da linha. Aos 27, a arbitragem marcou outro pênalti. Philippe Coutinho foi para a cobrança e converteu. Nos acréscimos, Richarlison bateu cruzado e fez 4 a 0. A vitória mantém o Brasil na primeira colocação da tabela, com 100% nas eliminatórias. Na última rodada, o adversário será a Bolívia, na próxima terça-feira, dia 29, às 20h30 (horário de Brasília).