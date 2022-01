Seleção Brasileira: Primeira convocação de Tite em 2022 será em 13 de janeiro

Técnico convocará para duas partidas as Eliminatórias: contra o Equador no dia 27 de janeiro e contra o Paraguai em 1º de fevereiro

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Convocação de Tite acontece na quinta-feira, dia 13, às 11h



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 7, a data da primeira convocação de Tite para a seleção masculina. Na próxima quinta-feira, 13, o técnico convocará os atletas para as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar para os confrontos contra o Equador, no dia 27 de janeiro, em Quito, e contra o Paraguai no dia 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. A convocação será às 11h (horário de Brasília) com transmissão da CBF TV. A seleção brasileira masculina já está classificada para o Mundial e lidera a tabela das Eliminatórias com 35 pontos (11 vitórias e dois empates).