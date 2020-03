Seleção Brasileira: Tite convoca trio do Flamengo e Neymar para Eliminatórias da Copa 2022

WALLACE TEIXEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO Tite, treinador da seleção brasileira



Tite divulgou na manhã desta sexta-feira (6) os convocados da seleção brasileira para as primeiras partidas da Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, diante de Bolívia e Peru, nos próximos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o treinador anunciou algumas novidades, sendo Everton Ribeiro, do Flamengo, a principal delas.

Em alta no Rubro-Negro, Everton Ribeiro entra na lista de Tite pela primeira vez após brilhar na vitória do time na Libertadores, na última quarta-feira. Além dele, os flamenguistas Gabriel Barbosa e Bruno Henrique também estão entre os relacionados.

E Neymar, astro do Paris Saint-Germain, está de volta na “Amarelinha”. Machucado na última convocação, o camisa 10 foi baixa nos embates diante de Argentina e Coreia do Sul.

Tite também chamou outros atletas que atuam no futebol brasileiro, como Daniel Alves (São Paulo), Weverton (Palmeiras), Ivan (Ponte Preta) e Everton (Grêmio). Eles irão desfalcar seus respectivos times nos campeonatos estaduais.

Veja lista de convocados

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Iván (Ponte Preta)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madri)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Meio-campistas

Arthur (Barcelona)

Bruno Guimarães (Lyon)

Casemiro (Real Madrid)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Coutinho (Bayern de Munique)

Atacantes

Bruno Henrique (Flamengo)

Everton (Grêmio)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)