Seleção do Campeonato Carioca tem 12 jogadores e dois técnicos

Jean Victor e Filipe Luís empataram na lateral-esquerda; Odair e Jorge Jesus como treinadores

Divulgação/Ferj Ferj divulgou time considerado ideal do Campeonato Carioca nesta segunda-feira



A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta segunda-feira o resultado da eleição da seleção do Campeonato Carioca de 2020. A votação dos melhores em cada posição foi definida por meio dos votos de todos os técnicos da Série A do torneio.

Houve um empate na lateral esquerda, e a entidade optou por manter os dois jogadores na posição. O time ideal do campeonato ficou então com 12 nomes. A escolha do treinador também empatou, e Odair Hellmann (Fluminense) e Jorge Jesus (Flamengo) foram declarados vencedores.

Por critério, cada técnico só pode votar em três jogadores do seu clube, e não votar em si para melhor treinador. Paulo Autuori, do Botafogo, não votou, e justificou pelos poucos jogos que comandou o clube no campeonato.

Confira a seleção completa:

Goleiro: Douglas (Volta Redonda) 4 votos

Lateral-direito: Rafinha (Flamengo) 6 votos

Lateral-direito: Jean Victor (Boavista) e Filipe Luís (Flamengo) 4 votos

Zagueiros: Rodrigo Caio (Flamengo) 10 votos e Marcelo Benevenuto (Botafogo) 4 votos

Meio-campo: Gérson (Flamengo) 10 votos, Nenê (Fluminense) 6 votos, Everton Ribeiro (Flamengo) 6 votos

Atacantes: Gabriel (Flamengo) 10 votos, João Carlos (Volta Redonda) 6 votos e Bruno Henrique (Flamengo) 6 votos

Craque: Gabriel (Flamengo ) 4 votos

Técnico: Odair Hellmann (Fluminense) e Jorge Jesus (Flamengo) 4 votos