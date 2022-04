Seleção feminina brasileira desembarca na Espanha para amistosos

Equipe enfrenta Espanha e Hungria nos dias 7 e 11, respectivamente, em preparação para a Copa América

Adriano Fontes/CBF Seleção brasileira fará dois amistosos na Espanha em preparação para a Copa América



A delegação da seleção feminina do Brasil começou a se apresentar na cidade de Alicante, na Espanha, neste domingo, dia 3, para os amistosos da Data Fifa de Abril em preparação para a Copa América feminina que começa em julho. Os jogos serão contra a Espanha e Hungria nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente. Nesta segunda o grupo fez o primeiro treino no Hotel Albir Garden Resort, que repetirá nos próximos dois dias. Na quinta-feira, 7, o Brasil joga contra a Espanha no estádio Rico Pérez, às 15h (horário de Brasília) com transmissão do SporTV. Entre os dias 8 e 10 os treinos serão no Pinatar Arena Football Center e o segundo jogo será contra a Hungria, na segunda, dia 11, às 15h30, também com transmissão do SporTV. Na terça as jogadoras estão liberadas para retornarem a seus clubes. Da convocação inicial, a técnica Pia Sundhage terá dois desfalques: Marta, que teve lesão na LCA do joelho esquerdo e passará por cirurgia, e Luana, que sofreu lesão na cartilagem da patela do joelho esquerdo. Foram convocadas em seus lugares Gabi Portilho (Corinthians) e Ana Vitória (Benfica-POR).