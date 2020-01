Seleção olímpica se apresenta sexta para disputa do Torneio Pré-Olímpico

Lucas Figueiredo/CBF André Jardine será o responsável por comandar a equipe



A seleção olímpica vai se apresentar na Granja Comary, nesta sexta-feira (3), para dar início a preparação para o Torneio Pré-Olímpico que será disputado na Colômbia. A competição vai do dia 18 de janeiro até 9 de fevereiro.

Os atletas convocados por André Jardine devem chegar ainda pela manhã na Granja Comary e passarão por uma bateria de exames durante o período da tarde. São 14 dias de treinamentos e dois jogos preparatórios, contra Boavista e Portuguesa, nos dias 12 e 15 de janeiro.

O Brasil viaja para a Colômbia no dia 16 de janeiro e estreia dia 19, contra o Peru. A seleção brasileira está no Grupo B, com Bolívia, Uruguai, Paraguai e Peru. Os dois melhores classificados de cada grupo avançam para o quadrangular final. Os dois melhores da fase final estarão na Olimpíada de Tóquio.