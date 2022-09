‘Seleções do Méqui’: Com ajuda de Tite, McDonalds anuncia lanches inspirados em países da Copa

Ao todo cardápio tem oito lanches e uma sobremesa; itens começam a ser vendidos em 3 de outubro

Divulgação Tite participou de campanha do lançamento dos lanches pré-Copa do Mundo 2022



Os tradicionais lanches do McDonald’s inspirados em países da Copa do Mundo estão de volta. Nesta quarta-feira, 28, a rede de fast foods anunciou oito opções de lanches: McBrasil (todos os dias), McQatar (segunda), McMéxico (terça), McFrança (quarta), McAlemanha (quinta), McEspanha (sexta), McArgentina (sábado) e McEUA (domingo). O técnico da seleção brasileira, Tite, foi o responsável por fazer a “convocação” do Seleções do Méqui em vídeos divertidos publicados nas redes sociais. O Brasil além de ter um sanduíche com empanado de queijo, também terá uma sobremesa: o McFlurryBrasil com calda de banana e farofa de amendoim. Um fato curioso é que os fãs pediram o McItália, muito tradicional no restaurante, e o McDonald’s respondeu: “os caras ficam de fora DUAS COPAS SEGUIDAS e vcs tão reclamando comigo??? francamente vcs hein”. Os italianos não se classificaram para o Catar. Todo o cardápio do ‘Seleções’ estará disponível para venda a partir do dia 3 de outubro. A Copa do Mundo começa em 20 de novembro.