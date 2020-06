Sem casos de covid-19, atletas do Atlético-MG voltam a treinar em horário único

Bruno Cantini/Atlético-MG Atlético-MG finalizou bateria de testes para covid-19 sem casos confirmados



O Atlético-MG retomou as atividades em grupo após a bateria de testes não detectar nenhum caso de coronavírus entre o elenco. O técnico Jorge Sampaoli passa a ter à sua disposição todo o elenco no mesmo período.

A exceção é o equatoriano Cazares, que testou positivo em 31 de maio e permanece em quarentena. O chefe do departamento médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, destacou que a mudança na rotina de treinos respeitará o protocolo para evitar a propagação da covid-19.

“Conseguimos, então, aumentar o grupo de trabalho, com um número maior de jogadores à disposição. Isso dá ao treinador uma condição de trabalho muito melhor, ele consegue criar adaptações e treinamentos tendo todo o seu grupo. Mas ainda temos algumas restrições que estão sendo seguidas. O trabalho de força, por exemplo, não é feito dentro da academia, na nossa estrutura, exatamente porque é um ambiente fechado e inadequado para isso neste momento”, disse Lasmar.

O médico também destacou que os resultados negativos mostraram que os protocolos de segurança estão surtindo efeito. “Tivemos uma notícia muito positiva no final da semana, com a confirmação de que todos testaram negativo. Isso nos dá uma segurança muito grande e nos mostra que todos os protocolos que foram feitos, toda a estratégia que foi traçada desde o primeiro momento e está sendo seguida à risca, vem mostrando ser eficaz e que temos um ambiente de trabalho extremamente seguro aqui no CT”, destacou.

