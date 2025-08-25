Convocação é para os jogos contra o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia no dia 9 de setembro, em El Alto; seleção já está garantida para a Copa do Mundo de 2026

@rafaelribeirorio I CBF Ancelotti divulga lista de convocados para as duas últimas rodadas das Eliminatórias



Nesta segunda-feira (25), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou a lista de jogadores convocados para os dois últimos compromissos da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A divulgação dos nomes aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A seleção enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia no dia 9 de setembro, em El Alto. Já com a vaga garantida para a Copa, a comissão técnica quer aproveitar as partidas para realizar observações, conhecer novos jogadores e testar novas formações.

A lista contém surpresas com o estreante Kaio Jorge e possui a ausência de alguns dos principais jogadores que atuam na Europa, como Vinicius Jr. e Rodrygo. O primeiro está suspenso do jogo contra o Chile, enquanto o segundo foi poupado para dar oportunidade a outros atletas. Neymar também está fora, pois o jogador se recupera de um edema na coxa.

Veja a lista:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Bento (Al-Nassr-ARA) e Hugo Souza (Corinthians);

Laterais: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco-FRA), Douglas Santos (Zenit-RUS), Vanderson (Monaco-FRA) e Wesley (Roma-ITA);

Zagueiros: Alexsandro (Lille-FRA), Fabrício Bruno (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) e Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA);

Meias: Andrey Santos (Chelsea-ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Casemiro (Manchester United-ING), Joelinton (Newcastle-ING), Lucas Paquetá (West Ham, ING);

Atacantes: Estevão (Chelsea-ING), Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), João Pedro (Chelsea-ING), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Manchester United-ING), Raphinha (Barcelona-ESP) e Richarlison (Tottenham-ING);

Esta foi a segunda convocação de Ancelotti no comando da seleção, mas a primeira em que o treinador esteve totalmente envolvido no processo de análise e escolha dos jogadores. Na sua estreia, a lista foi elaborada de forma mais urgente, logo após sua apresentação. Nos últimos meses, Ancelotti e sua equipe técnica foram vistos em diversos estádios pelo Brasil, acompanhando partidas e observando potenciais convocados. O último jogo em que o treinador italiano foi visto, até o momento, aconteceu neste domingo (24), em Salvador, na vitória do Bahia por 2 a 0 em cima do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Publicado por Nícolas Robert