Sem finalistas da Liga dos Campeões, seleção brasileira faz primeiro treino em Seul

Debaixo de muito sol, os jogadores, ainda desgastados da viagem, fizeram trabalhos de toque de bola, seguido de uma disputa em campo reduzido

Lucas Figueiredo/CBF Encontro de jogadores da seleção brasileira em Seul, capital da Coreia do Sul



A seleção brasileira realizou nesta sexta-feira, 27, o seu primeiro treino em Seul, capital da Coreia do Sul, onde enfrenta os donos da casa, em amistoso marcado a próxima quinta-feira, 2 – o amistoso é preparatório para a disputa da Copa do Mundo de 2022, que acontece no fim do ano, no Catar. Ainda sem ter o grupo completo, Tite e sua comissão técnica promoveram atividades no estádio Goyang, em exercícios que marcaram a estreia do palmeirense Danilo na Canarinho. Até o momento, a Amarelinha ainda não conta com Alisson, Fabinho, Casemiro, Éder Militão, Rodrygo e Vinicius Junior, jogadores que disputarão a decisão da Liga dos Campeões no sábado, 28, entre Liverpool e Real Madrid, no Stade de France, em Paris.

Diferentemente de outras ocasiões, o grupo brasileiro realizou a primeira sessão de treinamentos no período da manhã em vez de ir a campo pela tarde. A mudança tem a ver com a adaptação ao fuso horário da Coreia, doze horas à frente no relógio do Brasil e cerca de sete horas adiantado ao horário da Europa, onde a maioria mora e joga. Debaixo de muito sol, os jogadores, ainda desgastados da viagem, fizeram trabalhos de toque de bola, seguido de uma disputa em campo reduzido. Além da Coreia do Sul, o Brasil enfrenta o Japão no dia 6 de junho. Antes do Mundial, a seleção ainda tem confronto marcado com a Argentina, em 22 de setembro, pelo jogo interrompido entre as seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

*Com informações do Estadão Conteúdo