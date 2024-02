Sem jogar desde outubro, Neymar é o 6º atleta mais bem pago do mundo; veja lista

Vitor Silva/CBF Atualmente, o jogador se recupera de uma cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo



O atacante Neymar é o sexto atleta mais bem pago do mundo. Sem jogar desde outubro, ele é o único brasileiro entre os 100 melhores faturamentos apontados pela Sportico, portal especializado no mundo de negócios esportivos. Em 2023, o camisa 10 do Al-Hilal faturou US$ 121 milhões, cerca de R$ 602 milhões. O jogador da seleção brasileira recebeu US$ 86 milhões em salários e premiações (R$ 428 milhões) e US$ 35 milhões (R$ 174 milhões) em ganhos com publicidade. Além dele, outros três atletas entre os cinco primeiros são do futebol. A lista é liderada por Cristiano Ronaldo, que também atua na Arábia Saudita, pelo Al-Nassr. Ele teve faturamento de US$ 275 milhões (R$ 1,3 bilhão).

No ano em que teve o sexto maior faturamento entre atletas mundiais, Neymar teve uma lesão que o tirou dos gramados por 10 meses. Atualmente, o jogador se recupera de uma cirurgia de correção da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, machucados em jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em que o Brasil está na sexta colocação. A previsão de retorno é agosto, o que impede Neymar de jogar a Copa América, que será disputada entre 20 de junho e 14 de julho.

Confira o Top 10 dos atletas mais bem pagos do mundo:

Cristiano Ronaldo – US$ 275 milhões (R$ 1,3 bilhão)

Jon Rahm – US$ 203 milhões (R$ 1 bilhão)

Lionel Messi – US$ 130 milhões (R$ 647 milhões)

LeBron James – US$ 125,7 milhões (R$ 625 milhões)

Kylian Mbappé – US$ 125 milhões (R$ 622 milhões)

Neymar – US$ 121 milhões (R$ 602 milhões)

Stephen Curry – US$ 98,9 milhões (R$ 492 milhões)

Giannis Antetokounmpo – US$ 88,4 milhões (R$ 440 milhões)

Kevin Durant – US$ 86,9 milhões (R$ 432 milhões)

Patrick Mahomes – US$ 84,3 milhões (R$ 418 milhões)

*Com informações do Estadão Conteúdo