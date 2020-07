Sem público nos estádios, Paulistão volta dia 22 de julho

O Campeonato Paulista foi paralisado em março, faltando seis rodadas para o fim

No dia 22 o campeonato será retomado de onde parou, com previsão de término para o dia 8 de agosto



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (8) que o Campeonato Paulista volta no dia 22 de julho. O Centro de Contingência da Covid-19 aprovou, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol, um novo protocolo para a retomada: os jogos deverão ocorrer em cidades que estejam na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo e em estádios sem a presença da torcida.

O Paulistão foi paralisado em março, faltando seis rodadas para o fim. No dia 22 o campeonato será retomado de onde parou, com previsão de término para o dia 8 de agosto. No dia seguinte, no dia 9, ao que tudo indica, se inicia o Campeonato Brasileiro.

Em junho o governo determinou protocolos para a FPF e para os clubes, especialmente os que disputam a Série A-1. As equipes, para voltarem aos treinos, tiveram que realizar testes regulares nos jogadores e na equipe técnica — além de limitação de pessoas, máscaras e medição de temperatura.