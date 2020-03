Sem torcida, Atalanta vence o Valencia e está nas quartas de final da Champions

EFE Estátua do torcedor que mesmo cego, continuou acompanhando os jogos do Valencia até sua morte, em 2016



Apenas Vicente Navarro Aparício, torcedor que morreu em 2016 e foi eternizado pelo Valencia com uma estatua nas arquibancadas do Estádio Mestalla, em Valencia, “acompanhou” a derrota da equipe para o valente Atalanta nas oitavas de final da Champions League. De portões fechados por conta do surto de coronavírus, as equipes protagonizaram um duelo espetacular que deu a vaga nas quartas de final para os italianos.

O meia esloveno Josip Ilicic marcou quatro vezes para o Atalanta. Ele soma 14 gols em 2020, e é o maior artilheiro do ano, superando até mesmo Cristiano Ronaldo, que tem 13. Aos 34 anos, ele se tornou o mais velho a fazer quatro gols em um mesmo jogo na Liga dos Campeões.

No jogo de ida, na Itália, o placar já havia sido elástico para os donos da casa – 4 a 1. MA vantagem não diminuiu a fome de gols do clube, nem mesmo intimidou os gritos eufóricos e esperançosos da torcida do Valencia, que ocupou os arredores do estádio.

Aos dez minutos, Ilicic invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Mouctar Diakhaby. O meia canhoto bateu no meio do gol e amentou a dificuldade da equipe da casa. Com forte marcação na saída de bola do Valencia, a Atalanta encurralou o adversário em seu próprio campo. Os armadores espanhois não conseguiam ficar com a bola. Um erro de passe italiano propiciou o gol de empate do Valencia.

O brasileiro naturalizado Rodrigo fez belo lançamento para Kevin Gameiro. Jose Luis Palomino falhou e o atacante não perdoou: 1 a 1. A necessidade de fazer ao menos três gols para levar a decisão para a prorrogação fez os espanhóis se soltarem no ataque.

Eles não contavam, porém, com a marcação de mais um pênalti. Diakhaby meteu a mão na bola, Ilicic bateu – desta vez no canto esquerdo de Jasper Cillessen – e fez 2 a 1, aos 43 minutos.

O Valencia voltou para o segundo tempo para o tudo ou nada. Por pouco não encerrou as expectativas, logo aos cinco minutos, quando o suíço Remo Freuler acertou uma bomba no travessão. O lance não tirou o ânimo dos espanhóis, principalmente do atacante Gameiro, autor do segundo gol, desta vez de cabeça, para empatar, aos seis minutos.

Se o gol deixou o Valencia vivo, fez a Atalanta aumentar seu ritmo na troca de passes. Ilicic assumiu a organização das jogadas e distribuiu a bola para a equipe italiana. A impetuosidade dos italianos faz com que os italianos deixem espaços para o adversário – e o Valencia se aproveitou. Daniel Parejo escapou no contra-ataque e fez lindo lançamento para Ferran Torres, que mostrou grande categoria para encobrir o Marco Sportiello. O esforço do Valencia foi combatido pela incrível agressividade da Atalanta.

Ilicic levou a bola quase o campo todo até a área adversária e tocou para o veloz Zapata e recebeu de volta. O canhoto dominou, armou e bateu sem chances para Cillessen: 3 a 3, com três gols do esloveno, aos 26 minutos.

Os italianos queriam mais. Em uma jogada de todo o ataque do Atalanta, a bola foi rolada para Ilicic e o esloveno colocou com categoria no ângulo superior esquerdo de Cillessen. Foi o seu gol mais bonito na partida. No jogo de ida, o meia fez um dos quatro gols do time italiano.