Semifinais da Copinha 2023 começam neste sábado; confira

Palmeiras, América-MG e Santos também chegaram nas semis em 2022

Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon Atual campeão, Palmeiras busca o bicampeonato do torneio



A Copa São Paulo de Futebol Júnior está chegando a sua reta final. Neste sábado, 21, começa a semifinal com três equipes que estiveram nessa mesma fase em 2022: Palmeiras, América-MG e Santos. O duelo entre América e Santos se repete. Na edição passada, os Meninos da Vila venceram por 3 a 0. O primeiro jogo será entre Palmeiras e Goiás neste sábado. Os atuais campeões do torneio são os donos da melhor campanha da atual edição. Ambas as partidas saem das sedes no interior e chegam à capital. Neste sábado, a partida será no Allianz Parque, às 21h (horário de Brasília) e no domingo será na Vila Belmiro, mesmo horário. A final acontecerá na próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo.

Confira horários e datas da semifinal:

SÁBADO

21h – Palmeiras x Goiás

DOMINGO

21h – América-MG x Santos