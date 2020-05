Sérgio Santos Rodrigues é eleito novo presidente do Cruzeiro

Gustavo Aleixo / Cruzeiro Rodrigues é advogadoe Conselheiro do Comitê Olímpico do Brasil



Sérgio Santos Rodrigues venceu Ronaldo Granata e foi eleito presidente do Cruzeiro nesta quinta-feira, 21. Ele substituirá José Dalai Rocha, presidente interino do clube desde a renúncia de Wagner Pires de Sá, com mandato de 1º de junho a 31 de dezembro de 2020.

No fim do ano, o clube organizará uma nova eleição. O próximo eleito terá um mandato de três anos pela frente. A mesa-diretora do Conselho Deliberativo passará pelo mesmo processo.

No Twitter, Rodrigues comentou o resultado da votação e agradeceu. “Com muita honra e uma enorme alegria, encaro o maior desafio da minha vida: a Presidência do Cruzeiro Esporte Clube. Comprometo-me a colocar em prática tudo que propus e farei todo o possível para que o clube retorne ao seu devido lugar de destaque.”

Com muita honra e uma enorme alegria, encaro o maior desafio da minha vida: a Presidência do Cruzeiro Esporte Clube. Comprometo-me a colocar em prática tudo que propus e farei todo o possível para que o clube retorne ao seu devido lugar de destaque. — Sérgio Santos Rodrigues (@SergioSRoficial) May 21, 2020