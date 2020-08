Série B: Com um a menos, Guarani bate Botafogo-SP e vence a primeira

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quarta rodada

Reprodução/Twitter Elenco do Guarani comemorou primeira vitória na Série B



O Guarani conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando com um a menos durante boa parte do segundo tempo, o time visitante bateu o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela terceira rodada da competição. Com o resultado, os dois times ficam empatados com três pontos em três jogos disputados, sendo uma vitória e duas derrotas. O Botafogo fica na nona colocação porque tem saldo de gols zero, enquanto o Guarani tem um gol negativo. Mesmo jogando fora de casa, o Guarani começou tomando a iniciativa da partida e era quem mais buscava jogadas de ataque, enquanto o Botafogo se fechava e apostava nos contragolpes e nas bolas paradas.

Aos 37 minutos, o atacante Júnior Todinho resolveu sozinho para o Guarani. Ele dominou na ponta direita, fez bela jogada passando no meio de dois zagueiros e bateu cruzado para o fundo do gol, abrindo o placar em belo lance individual. No entanto, o mesmo Júnior Todinho manchou sua boa exibição no segundo tempo. Aos 24 minutos, o jogador se desentendeu com Jordan, acertou um tapa no adversário e foi expulso. Com um jogador a mais, o Botafogo partiu para cima na reta final da partida, pressionou e quase empatou. Na chance mais clara do time da casa, Luketa subiu mais que a marcação e cabeceou no travessão. O dia era mesmo do time campineiro, que enfim venceu na competição.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quarta rodada da Série B. O Guarani recebe o Paraná no Brinco de Ouro, em Campinas, enquanto o Botafogo vai à Ressacada, em Florianópolis, enfrentar o Avaí.

*Com Estadão Conteúdo