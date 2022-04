Série D: Homem é flagrado com tatuagem nazista em jogo do São Raimundo-AM

Em nota divulgada nesta segunda-feira, o clube amazonense repudiou o episódio e disse que não economizará nos esforços para identificar o torcedor

Reprodução/Twitter Torcedor exibe tatuagem com símbolo nazista em partida da Série D



O São Raimundo-AM estreou com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro diante do seu xará de Roraima, no último domingo, 17. Uma cena, no entanto, marcou a partida realizada no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus. Nas arquibancadas, um torcedor foi flagrado com uma tatuagem nazista. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o clube amazonense repudiou o episódio e disse que não economizará nos esforços para identificar o homem. “O São Raimundo Esporte Clube vem a público, repudiar a atitude deste indivíduo em que nada representa a história do clube do povo. O São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial!”, disse.

“Este indivíduo, uma vez identificado, não mais adentrará as dependências do estádio em dias de jogos do Tufão. Além disso, encaminharemos formalmente uma denúncia aos órgãos criminais para que haja a devida investigação e persecução penal”, continuou. A tatuagem da águia, vale lembrar, também é símbolo do partido nazista – ela foi escolhida pelos alemães pelo fato de ser um símbolo universal de poder, força, autoridade e vitória, valores que vão ao encontro da ideologia de superioridade nazista.

No jogo do São Raimundo, pela Série D, um torcedor foi ao estádio e tirou a camisa. Até aí tudo bem, o problema é a tatuagem dele. Aparentemente um símbolo do partido nazista O rapaz ainda não foi identificado. O clube ainda não se pronunciou pic.twitter.com/zUsAbGLnvK — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) April 18, 2022

Confira a nota do São Raimundo na íntegra:

“Chegou ao conhecimento da diretoria do São Raimundo Esporte Clube, que durante o jogo contra e equipe do São Raimundo de Roraima, pelo Campeonato Brasileiro Série D 2022. Um indivíduo adentrou ao estádio usando camisa e retirou a mesma, ostentando uma tatuagem com símbolo nazista e proibida pela legislação vigente, além de atentatório à dignidade humana e provavelmente um dos capítulos mais tristes da história da humanidade, se não o mais.

O São Raimundo Esporte Clube vem a público, repudiar a atitude deste indivíduo em que nada representa a história do clube do povo. O São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial! Este indivíduo, uma vez identificado, não mais adentrará as dependências do estádio em dias de jogos do Tufão. Além disso, encaminharemos formalmente uma denúncia aos órgãos criminais para que haja a devida investigação e persecução penal.”