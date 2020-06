Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio é contrário à volta do Carioca

Reprodução/Facebook/Flamengo O Flamengo vai enfrentar o Bangu nesta quinta-feira (18)



O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (SAFERJ) emitiu nota, na noite de quarta-feira (17), em que se posiciona contrário à volta imediata do futebol no Rio de Janeiro. Com o apoio da maioria dos clubes, a Federação de Futebol (FERJ) confirmou para hoje (18), às 21h, a partida entre Flamengo e Bangu, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio (segundo turno). Fluminense e Botafogo também são contrários a esta decisão.

A nota, assinada pelo presidente Alfredo Sampaio, revela que a entidade votou contra a retomada dos jogos nesta quinta-feira na reunião do Conselho Arbitral da FERJ, em 16 de junho. A publicação explica que, apesar de a decisão estar em consonância com as autoridades estaduais e municipais, o período entre a liberação dos treinamentos na cidade até a volta dos jogos é considerado curto.

“O Sindicato, mesmo entendendo que o momento de saúde ainda requer cuidados e prevenção, reconhece que a decisão dos clubes e da FERJ está amparada pelo posicionamento das autoridades governamentais. Assim, o SAFERJ reitera o seu posicionamento anterior de concordar com o retorno do futebol. Importante que fique claro que o SAFERJ está honrando com sua palavra e mantendo sua posição quanto ao retorno do futebol, e que votou contrário somente ao reinício dos jogos nas datas definidas, por entender que os atletas estariam melhores preparados se pudessem ter um período maior de treinos, evitando assim possíveis lesões, além de melhorar sua capacidade física e técnica, o que aumentaria seu desempenho em campo.”

O Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, liberou as atividades em centros de treinamento desde o dia 2 de junho. No total, foram 17 dias de treinos até a volta dos jogos, suspensos dia 16 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Antes disso, os jogadores ficaram 78 dias se preparando individualmente em suas casas.

A posição do SAFERJ está de acordo com a opinião emitida pelo preparador físico Carlos Alberto Lancetta, com passagens por América, Botafogo, Flamengo, Vasco e Seleção Brasileira. Em entrevista à Agência Brasil no início de maio, quando ainda não havia uma definição sobre o retorno das partidas, Lancetta dissera que “o ideal é que se faça de 45 a 60 dias o período de preparação, como aconteceu o intervalo de paralisação. Isso é para voltar ao nível inicial de forma física, não ao nível máximo.”

*Com Agência Brasil