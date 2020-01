Sobreviventes de incêndio no Ninho do Urubu dispensados pelo Flamengo são convidados pelo Vasco

Agência Brasil CT do Flamengo



O Vasco convidou os cinco jogadores dispensados pelo Flamengo que sobreviveram a tragédia no Ninho do Urubu para um período de testes. Os garotos haviam sido cortados das categorias do Rubro-Negro há alguns dias. Segundo o GloboEsporte.com, os atletas não definiram se vão aceitar o convite.

Felipe Cardoso (meia), Wendel Alves (atacante), João Victor Gasparin (lateral-direito), Naydjel Callebe (zagueiro), Caike Duarte Pereira da Silva (meia) não tiveram os contratos renovados por questões técnicas, segundo o Flamengo. O convite do Vasco da Gama aconteceu na última sexta, dia 17.

“Assim que a gente teve notícia de que os atletas tinham sido dispensados do Flamengo, buscamos o contato dos responsáveis, entramos em contato e colocamos o Vasco à disposição para um período de treinos. É normal que atletas ao saírem de clube grande procurem ingressar diretamente em outros sem precisar de avaliação. A gente entende a expectativa que eles têm. A gente quis se colocar à disposição para, caso eles não consigam, tenham as portas do Vasco abertas”, afirmou Witor Bastos, coordenador de captação do Vasco, ao GE.

“Eles terem saído do Flamengo não é demérito. É um clube de alto rendimento e os jovens podem oscilar. Mas a pressa que a gente teve de colocar o Vasco à disposição teve um caráter social. O Vasco tem essa parte social muito sensível sempre. Faz parte da essência e da história do clube. Não tem como fugir disso”, concluiu Bastos.

O período de testes normalmente nas categorias do Vasco é de 15 dias.