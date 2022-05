Sorteio da Sul-Americana: São Paulo enfrenta Universidad Católica nas oitavas; Santos pega o Táchira

Internacional, Ceará e Atlético-GO, os outros brasileiros vivos no torneio, também conheceram seus rivais

O sorteio das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2022 foi realizado nesta sexta-feira, 27, na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai. Nele, ficou definido que o São Paulo irá medir forças com a Universidad Católica (Chile). Já o Santos, que busca o título inédito na competição, terá pela frente o Deportivo Táchira (Venezuela). Internacional, Ceará e Atlético-GO, os outros brasileiros vivos no torneio, também conheceram seus rivais. Vale lembrar que, para realizar o sorteio, a entidade que rege o futebol na América do Sul colocou os líderes da chave de grupos no Pote 1, enquanto as equipes que vieram da Libertadores ficaram no pote 2. As partidas de ida estão marcadas para os dias 28, 29 e 30 de junho, já os duelos da volta nos dias 5, 6 e 7 de julho. Além de decidir os confrontos, a Conmebol também definiu o chaveamento até a grande decisão, marcada o dia 1 de outubro e que acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Confira o sorteio das oitavas da Sul-Americana:

Deportivo Táchira (Venezuela) x Santos

Nacional (Uruguai) x Unión de Santa Fé (Argentina)

Universidad Católica (Chile) x São Paulo

Colo-Colo (Chile) x Internacional

Deportivo Cali (Colômbia) x Melgar (Peru)

The Strongest (Bolívia) x Ceará

Olimpia (Paraguai) x Atlético-GO

Independiente del Valle (Equador) x Lanús (Argentina)

Confira o chaveamento da Sul-Americana: