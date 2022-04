Sport arranca empate no fim com o Fortaleza no 1º jogo da final da Copa do Nordeste

Leão do Pici abriu o placar e levou o empate aos 47 do segundo tempo; jogo de volta será domingo, na Arena Castelão

PAULO PAIVA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Sport e Fortaleza decidem o título da Copa do Nordeste de 2022



Sport e Fortaleza empataram em 1 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Na noite desta quinta-feira, 31, na Arena Pernambuco, os times fizeram um bom jogo para o estádio lotado. Em um primeiro tempo com chances perdidas dos dois lados, só no segundo tempo os gols saíram. Aos 39 minutos, José Welison acertou um chutaço de fora da área, no ângulo. Nos acréscimos, Bill aproveitou cobrança de falta e cabeceou na pequena área, empatando o jogo e deixando a torcida enlouquecida. O jogo de volta acontecerá no próximo domingo, dia 3, às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão.