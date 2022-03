Sport demite Gustavo Florentín após eliminação na Copa do Brasil

Através das redes sociais, o Leão confirmou que também foram desligados do clube os auxiliares Hector Nuñez e Hugo Caballero, além do preparador José Nunes

ALDO CARVALHO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Florentín foi demitido do Sport



O Sport anunciou na manhã desta quinta-feira, 3, que decidiu demitir o treinador Gustavo Florentín, após a derrota para o Altos-PI, que decretou a eliminação do time na primeira fase da Copa do Brasil. Através das redes sociais, o Leão confirmou que também foram desligados do clube os auxiliares Hector Nuñez e Hugo Caballero, além do preparador José Nunes. “A diretora agradece o trabalho dos profissionais e deseja sucesso. O Leão iniciou negociações com um novo técnico e fará o anúncio em breve”, informou a diretoria pernambucana. Contratado em setembro do ano passado, o técnico paraguaio foi mantido no cargo, mesmo com a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com o início irregular da equipe neste início de 2022, sua permanência na Ilha do Retiro ficou praticamente insustentável.