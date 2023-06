STJD absolve Gabigol, Felipe Melo e Fernando Diniz por lances em Flamengo x Fluminense 

Tribunal analisou jogadas da partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol e Felipe Melo em clássico entre Flamengo e Fluminense



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu absolver Gabriel Barbosa, Felipe Melo e Fernando Diniz por lances no jogo Flamengo x Fluminense realizado em 16 de maio, no Maracanã, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante flamenguista foi inocentado na jogada em que simula uma agressão do zagueiro Manoel. Já o “Pitbull”, por sua vez, foi expulso por falta dura em Gabigol e acabou sendo julgado por “praticar jogada violenta”, onde poderia ser punido com dez jogos de suspensão. O defensor, porém, foi punido com suspensão de apenas uma partida, já cumprida. Por fim, o treinador do Tricolor foi denunciado no artigo 258, por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar”. O técnico também não foi sancionado. Em campo, o Rubro-Negro avançou de fase e enfrentará o Athletico-PR nas quartas de final.