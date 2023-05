STJD bane do futebol o volante Romário, ex-Vila Nova, por envolvimento com esquema de apostas

Considerado o pivô do escândalo, o jogador também será multado em R$ 25 mil; Gabriel Domingos, outro que passou pelo time goiano, é suspenso por 720 dias

Reprodução/Roberto Corrêa/Vila Nova Romário, ex-Vila Nova, foi banido do futebol por envolvimento em esquema de apostas



O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu banir o jogador Romário, ex-Vila Nova, por envolvimento no escândalo de manipulação de jogos para lucro com apostas esportivas. Considerado o pivô do esquema por aliciar outros companheiros de profissão, o volante também será multado em R$ 25 mil. No julgamento realizado na manhã desta segunda-feira, 29, o Tribunal também resolveu punir Gabriel Domingos, outro ex-atleta do Vila Nova, com uma suspensão de 720 dias (dois anos) do futebol, além de uma multa de R$ 15 mil. Os dois são os primeiros infratores sancionados por participação no esquema, descoberto no final do ano passado e que origem à Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. As decisões, entretanto, cabem recurso. Ambos também são réus na Justiça. Na próxima quinta-feira, 1º, o STJD irá avaliar os casos de outros oito futebolistas, sendo eles: Eduardo Bauermann (afastado pelo Santos), Fernando Neto (afastado pelo São Bernardo), Gabriel Tota (contrato rescindido com o Juventude), Igor Cariús (Sport), Kevin Lomónaco (afastado pelo Red Bull Bragantino), Matheus Gomes (ex-Sergipe), Moraes (afastado pelo Atlético-GO) e Paulo Miranda (rescindiu com o Náutico).